Super Bowl-mester åbnede NFL-sæsonen med dramatisk sejr

Philadelphia Eagles fortsatte, hvor holdet slap i sidste sæson.

Super Bowl-mesteren vandt natten til fredag dansk tid NFL-premieren med 18-12 hjemme over Atlanta Falcons.

Jay Ajayi, der er runningback for Philadelphia Eagles, blev noteret for to touchdowns i kampen.

Opgøret var en gentagelse af sidste sæsons NFC-semifinale og bød på en tæt og jævnbyrdig affære. Dog var der en del rust, der skulle bankes af begge mandskaber.

Dog var der et helt specielt spil, som lykkedes for anden kamp i træk for Philadelphia Eagles.

Nick Foles, som er quarterback for Philadelphia Eagles, gentog i tredje quarter et spil fra Super Bowl-finalen i februar, hvor han selv agerede griber af et kast, som gav 15 yards.

Det betød, at Philadelphia Eagles kort efter kunne score et vigtigt touchdown i kampen. Super Bowl-mesteren tog dermed føringen og endte med at vinde åbningskampen.

Da Philadelphia Eagles vandt Super Bowl-finalen i februar med 41-33 over New England Patriots, leverede Nick Foles et touchdown, da han selv greb bolden og løb ind i end zone.

Dermed blev 29-årige Nick Foles den første spiller til både at kaste og gribe et touchdown i en mesterskabskamp.

Og det var afgørende, at det lykkedes endnu en gang, mener Nick Foles.

- Det betød, at vi fik momentum. Vi havde behov for at gøre noget. Vi gjorde det på det rigtige tidspunkt af kampen. Vi havde brug for et stort spil, siger Foles ifølge AFP.