Se klippet: Den uheldige helt kom pludselig med rørende tale

Hvis din dag er lidt træls, og du trænger til en peptalk, så læs blot videre.

For en uheldig helt fra Super Bowl-finalen i søndags holdt en tale, der både var inspirerende og rørende. Quarterbacken for Philadelphia Eagles, Nick Foles, benyttede nemlig ikke sin taletid efter sejren i Super Bowl til at række tunge ad New England Patroits.

Dagen efter 41-33-sejren over New England Patriots stillede 29-årige Nick Foles sig op på en pressekonference og holdt en tale, der kan inspirere ikke bare spillerne i NFL – amerikansk fodbold – men også alle andre mennesker i denne verden:

»Jeg tror ikke, at man skal være bange for at fejle. I dagens samfund er Instagram og Twitter en filmrulle med højdepunkter. Det er kun alle de gode ting. Og når man se ser på filmen, tænker man ”wow”, og man har måske haft en hård dag, eller man har måske endda et dårligt liv, og man synes, at man fejler. Men fejl er en del af livet. Det er en del af at forme ens karakter og udvikle sig. Uden fejl, hvem ville man så være? Jeg ville ikke stå her, hvis jeg ikke var faldet tusindvis af gange og havde lavet fejl. Vi er alle mennesker, vi har alle svagheder. Alene det, at man deler sine fejl – jeg ved, at jeg lytter, når folk taler og deler ud af deres svagheder. For jeg er ikke perfekt. Jeg er ikke Superman. Jeg er måske spiller i NFL, og jeg har måske vundet Super Bowl, men vi kæmper alle dagligt – jeg kæmper dagligt. Og der er der, at min tro kommer ind. Det er der, min familie kommer ind. Jeg tror, at når man ser på kampene i sit liv, så skal man se på dem som en mulighed for at forme ens karakter. Og det er min besked. Helt simpelt. Hvis der sker noget i dit liv, som er en kamp, så skal du omfavne det. For det udvikler dig.«

Med til historien hører, at Nick Foles var tæt på at opgive karrieren i 2015, da han ikke slog igennem. Det store talent fra Austin i Texas blev draftet af Philadelphia Eagles tilbage i 2012, men havde svært ved at slå igennem som holdets bærende spiller, og efter nogle svære sæsoner blev han tradet til St. Louis Rams, hvor succesen heller ikke indtraf. Han røg ned i rangordenen og bad om at få lov til at rejse videre efter en enkelt sæson.

Heller ikke hos Kansas City Chiefs fik Foles succes og efter en enkelt sæson i midtvesten, fik han ikke forlænget sin kontrakt med klubben. Det fik hans tidligere hold Philadelphia Eagles til at slå til. Eagles hyrede ham som backup for det store talent Carson Wentz, der allerede havde markeret sig som en af ligaens mest lovende quarterbacks efter sin første sæson.

Helt frem til midten af december stod Foles i skyggen af Wentz, der styrede et sprudlende Eagles-hold mod slutspillet. Men da Wentz fik smadret sit knæ i 14. spillerunde, trådte Nick Foles for alvor ud af skyggen og førte Eagles hele vejen til holdets første Super Bowl-sejr, selvom skeptikerne tidligt forudsagde, at han ikke havde formatet eller styrken til at klare opgaven.

