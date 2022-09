Nepal efterlyser cricketholdets kaptajn gennem Interpol

- Vi håber, at dette vil hjælpe os til at at få arresteret Lamichhane, så anklagen mod ham omkring en voldtægt kan blive undersøgt, siger politiets talsmand Tek Prasad Rai til AFP.

Den 22-årige cricketspiller skrev søndag på sociale medier, at han vil vende retur til Nepal for at bekæmpe beskyldningen.

Uden at forklare, hvor han opholder sig, fortalte Lamichhane på Facebook, at han befandt sig i isolation på grund af mentale problemer, som er opstået som konsekvens af anklagen mod ham.

Sandeep Lamichhane har siden 2018 været et af de største navne i nepalesisk cricket. Efter at anklagen om voldtægt kom frem, blev han straks suspenderet fra Nepals landshold.