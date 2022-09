Han satte straks fra start et højt udgangstempo på mere end 21 kilometer i timen, hvilket han formåede at holde i den første halvdel.

Nigerianerens splittid midtvejs på den ikoniske distance på 42.195 meter var på 59 minutter og 51 sekunder.

Tempoet faldt en anelse på den sidste halvdel, men ikke meget. Det betød dog alligevel, at chancen for at komme under den magiske grænse på to timer begyndte at fordufte.

Rekorden var dog stadig indenfor rækkevidde, og det samme var sejren, der var aldeles suveræn.