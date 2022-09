Serrano havde mere styrke og fart end Mahfoud, og det stod efterhånden klart, at danskeren skulle håbe på et lykketræf, hvis puertoricaneren skulle slås ud af kurs.

Mahfoud virkede så småt til at miste modet, og som kampen skred frem, og trætheden begyndte at indfinde sig, røg paraderne en smule ned. Det gav Serrano mulighed for at sætte flere hårde slag ind, men danskeren holdt sig på benene.

I de sidste to omgange slap Mahfoud tøjlerne, og med ryggen mod muren begyndte danskeren at satse. Serrano begyndte også at vise tegn på, at energitanken var ved at være tømt, men Mahfoud var aldrig i nærheden af at lave et afgørende knockout.

Nederlaget er Sarah Mahfouds første i karrieren. Inden mødet med Serrano havde danskeren vundet alle sine 11 professionelle kampe. De har alle fundet sted i Danmark, og lørdagens storkamp var dermed Mahfouds første i udlandet.