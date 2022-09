Efter nederlaget til Niemann trak Magnus Carlsen sig fra turneringen og efterlod Niemann i en sky af rygter om snyd.

Da de to spillere i denne uge mødtes til et parti onlineskak, valgte Carlsen at opgive efter blot et enkelt træk.

De fleste tolker Carlsens usædvanlige opførsel som en protest mod snyd. Men nordmanden har ikke villet udtale sig, og nu sætter verdensforbundet sine eksperter på sagen.

- Fide er parat til at bede sin Fair Play-kommission om en grundig undersøgelse af hændelserne, når den indledende bevisførelse er gennemført, og alle involverede parter har fremlagt al tilgængelig information, lyder det.