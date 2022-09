Suveræne sønderjyder vandt DM-guld i speedway

Holsted Tigers, der vandt guld sidste år, snuppede bronzemedaljer med 30 point, mens Esbjerg Vikings tog tomhændet hjem fra Vojens efter at have samlet 29 point sammen.

Det er første gang i dansk speedwayhistorie, at SES vinder DM-guld.

Allerede i fjerdesidste heat sikrede sønderjyderne sig guldet, da unge Jesper Knudsen sluttede på andenpladsen.

De to point var nok til, at SES var sikker på at holde alle konkurrenter bag sig, og så brød jublen ud på Vojens Speedway Center.

SES var uden en af sine store profiler, grandprixkøreren Anders Thomsen, men tog alligevel en tidlig føring.