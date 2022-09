15 løbere kommer under magisk time i københavnsk halvmaraton

Han henviste sin landsmand, forhåndsfavorit og sidste års vinder, Amedework Walelegn, til andenpladsen syv sekunder efter.

- Jeg er ikke overrasket over min sejr. Det var en fremragende rute og et dejligt publikum. Jeg løber altid godt i Danmark, siger den 22-årige vinder, der ved VM Cross i Aarhus for tre år siden vandt guld i U20-klassen.

Hos kvinderne lignede det længe en sejr til Tsige Gebreselema, men hun kunne ikke holde det høje tempo de sidste kilometer og måtte i sidste ende se sig besejret af Tadu Teshome, der med et forspring på 22 sekunder sejrede i tiden 1 time, 6 minutter og 13 sekunder.