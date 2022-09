Polak distancerer dansk speedwayprofil og snupper VM-guld

Bartosz Zmarzlik skulle køre i det andet semifinaleheat, men allerede da Leon Madsen røg ud, stod det klart, at polakken var verdensmester.

Det gjorde det, fordi Zmarzlik i aftenens indledende heats havde samlet flere point sammen, end Leon Madsen havde.

Polakken fuldendte senere den succesfulde aften ved at vinde hele grandprixet, hvor Fredrik Lindgren og Maciej Janowski tog sig af anden- og tredjepladsen.

Leon Madsen er 19 point foran Patryk Dudek på tredjepladsen i den samlede stilling. Det betyder, at det skal gå meget galt for danskeren i sæsonens sidste grandprix, hvis han ikke skal vinde VM-sølv for anden gang i karrieren.