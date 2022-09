Italiener og engelsk trio deler føringen i Himmerland

Marcus Helligkilde gik lørdagens tredje runde i 70 slag - et enkelt slag under banens par. I de to første runder fuldførte Marcus Helligkilde de 18 huller i henholdsvis 63 og 67 slag.

Selv om Marcus Helligkilde ikke levede op til de første dages præstationer, kan den 25-årige dansker stadig nå et topresultat. Det kræver, at alt flasker sig på søndagens fjerde og sidste runde.

- Jeg tror stadig på sejren. Jeg spillede virkelig godt, men jeg synes, at det var stolpe ud næsten hele dagen. Jeg føler ikke, at en runde i ni under par er umuligt, og kan jeg gøre det, så tror jeg, det er nok.