Danske basketherrer har lidt stort nederlag i jagt på EM-billet

Danmarks basketball-landshold er kommet skidt i gang med anden runde af prækvalifikationen til EM i 2025.

Søndag aften tabte de danske basketherrer med 75-99 til Norge i en kamp, hvor værterne var foran hele vejen, og spændingen til sidst var ikkeeksisterende.

Danmark har nu tabt sine to første kampe, efter at det torsdag blev til et nederlag på hjemmebane til Nordmakedonien.