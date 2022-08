Danske ishockeykvinder vandt skæbnekamp og lever ved VM

- Jeg er bare mega glad. Jeg fik en friløber og var virkelig nervøs for, at den mislykkedes, men jeg er vildt glad for, at det lykkedes, siger matchvinder Julie Østergaard til DR Sporten.

Med sejren har Danmark nu tre point for tre kampe på tredjepladsen i gruppe B. Det samme har Ungarn, mens Tyskland er på sidstepladsen med et point.

Det betyder, at Danmark uden at være på isen mandag kan sikre sig overlevelse, hvis Ungarn taber til Sverige.

I tilfælde af ungarsk nederlag kan en minimum en uafgjort mod Tyskland i sidste gruppekamp tirsdag desuden sikre danskerne en kvartfinale.