Lucas Bjerregaard sikrede tredjeplads i Wales

Han var langt efter den vindende spiller, men Lucas Bjerregaard må alligevel kunne være tilfreds med sin indsats ved Cazoo Open i Wales.

Den danske golfspiller sluttede søndag på en delt tredjeplads efter at have afsluttet fjerde og sidste runde i 68 slag, tre under banens par.

Samlet sluttede Lucas Bjerregaard i 279 slag, fem slag under par, hvilket var syv slag efter den suveræne vinder, Callum Shinkwin fra England.