Skotlands cricketforbund beskyldes for racisme i ny rapport

Man indledte undersøgelsen, efter at de to spillere Majid Haq og Qasim Sheikh havde fortalt, at de var blevet udsat for racisme.

Herefter blev der sendt et spørgeskema ud blandt forbundets medlemmer. I den svarede 62 procent, at de enten havde været vidne til eller selv oplevet racisme eller anden form for diskrimination.

Beskyldninger mod forbundet omfatter blandt andet brugen af upassende sprog, favorisering af hvide børn fra offentlige skoler og mangel på gennemsigtighed i udvælgelsen af nye talenter.