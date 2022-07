Danskere slukker endegyldigt bobslædedrøm

- De to år, vi har kørt det, har nok været de vildeste i vores liv. Fra en spirende idé i maven til opbygning af holdet, skaffe sponsorer og få hele projektet til at flyve til første gang at sidde i en bobslæde og en læringskurve stejlere end banerne, vi kørte på.

- Vi har grædt, vi har svedt, vi er crashet, kommet til skade, rejst os igen og rejst verden tynd med en bobslæde bag på. Vi kan se tilbage på to år, hvor vi kan se os selv i spejlet med visheden om, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at få dette projekt til at lykkes, og vi er stolte over, hvad vi drev det til, skriver bobslædeholdet på Instagram.