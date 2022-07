Astralis leverer comeback og vinder tæt kvartfinale

Det danske Counter-Strike-hold Astralis er klar til at spille med om de helt sjove placeringer ved den store IEM-turnering i Köln.

I kvartfinalen af den prestigefyldte turnering sejrede Astralis med 2-1 over Mouz efter at have været bagud efter den første bane.

Astralis vandt det seneste møde mellem de to for godt et halvt år siden med 2-0, men så let skulle det slet ikke blive denne gang mod Mouz, der aktuelt ligger nummer 14 på verdensranglisten.