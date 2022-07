Sportsdomstol afviser russisk klage over udelukkelse

En af konsekvenserne var, at Ruslands herrelandshold blev forhindret i at spille playoffkampe om en billet til VM i slutningen af året.

- Panelet (i CAS, red.) slog fast, at eskaleringen af konflikten mellem Rusland og Ukraine og reaktionen fra offentligheden og regeringer verden rundt skabte uforudsete og hidtil usete omstændigheder, som Fifa og Uefa måtte reagere på, lyder det i CAS’ opsummering af sin afgørelse.

CAS skriver derudover, at man ærgrer sig over krigens konsekvenser for russisk fodbold, men at konsekvenserne ikke står over behovet for at sikre, at de internationale fodboldturneringer kan afholdes på en sikker og ordentlig måde.