Højgaard ærgrer sig over middelmådig første runde af The Open

Der er ikke meget tilfredshed at spore hos 21-årige Nicolai Højgaard efter torsdagens første runde af British Open. Her åbnede den 21-årige profil med en runde i 73 slag svarende til et slag over par.

- Det ville være mærkeligt, hvis jeg var tilfreds med en +1 (et slag over par, red.). Så nej, jeg er ikke tilfreds med denne her runde.