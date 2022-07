Rasmus Højgaard missede major men får lukrativ trøstpræmie

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg ved godt, hvad jeg stod over for på sidste hul, siger han til TV3 Sport.

- Det er bittert at vide, at jeg stod med en plads i The Open (British Open, red.), og så skulle jeg lige fumle lidt til sidst. Sådan er gamet.

Ligesom lørdag gik han de 18 huller søndag i par efter fire birdies og fire bogeys - hvoraf den sidste altså blev afgørende for majordrømmen. Han endte i to slag under par.

Det var de tre bedst placerede spillere i top-10, som i forvejen ikke var kvalificeret til British Open, som fik de tre billetter til majoren.