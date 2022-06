Danske golfspillere misser cuttet til tredje runde af US Open

De to ligger således på en delt førsteplads i ni slag under par.

Lee gik anden runde i fem slag under par, mens Harigae gik runden i to slag under par.

Hyejin Choi fra Sydkorea havde en exceptionelt god dag. Hun lavede hele ni birdies og gik runden i syv slag under par. To bogeys blev det da også til.

Choi indtager en delt tredjeplads med svenskeren Anna Nordqvist.

To svenskere er med i top-5. Ud over Nordqvist hænger amatøren Ingrid Lindblad fortsat på. Hun ligger på en delt femteplads i seks slag under par.