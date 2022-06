Folketinget skærper kontrol med plettede børneattester

Hovedorganisationerne vil blandt andet bistå med rådgivning for at sikre en god håndtering af det, landsformanden kalder ”følsomme sager”, hvor der ofte vil være nultolerance.

- Alle sager med en positiv børneattest i foreningslivet er ulykkelige sager. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at det bliver håndteret forkert, siger Charlotte Bach Thomassen.

Folketingets beslutning kommer efter et lovforslag, som tidligere kulturminister Joy Mogensen (S) varslede allerede i foråret 2021. Det skete, efter at Politiken havde sat fokus på lovgivningens huller.

Også den såkaldte skolelærerparagraf blev i 2021 strammet.

Derfor fremgår det nu også af børneattesten, hvis en træner er dømt for at have haft et seksuelt lærer-elev-forhold til et barn mellem 15 og 17 år.