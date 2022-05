Bogeys har kostet Rasmus Højgaard topplacering i Holland

Inden de sidste spillere er kommet i klubhuset, deler Højgaard 30.-pladsen med blandt andre sin rutinerede landsmand Thomas Bjørn, der også har en samlet score på tre slag under par.

Bjørn og Højgaard er bedst placeret af de fire danskere, der ser ud til at klare cuttet og dermed få adgang til weekendens runder.

Jeff Winther og Nicklas Nørgaard Møller er med henholdsvis to og et slag under par efter de to åbningsrunder også på vej videre til finalerunderne.

Fire andre danske spillere kan dog lægge andre planer. Hverken Nicolai Højgaard, Joachim B. Hansen, Thorbjørn Olesen eller Lucas Bjerregaard klarede således cuttet.