Finland og Letland lægger is til VM næste år

VM afholdes næste år fra 12. til 28. maj.

- Vi er glade for jeres tillid og er klar til at være vært for VM med de bedste rammer for holdene og den bedste atmosfære for fansene, siger formanden for Letlands ishockeyforbund, Aigars Kalvitis, på IIHF’s hjemmeside.

Ishockey-VM blev i 2021 afholdt i Letland, som dengang overtog værtskabet fra Hviderusland på grund af politiske uroligheder i landet.

Det er fredag også blevet bestemt, at VM i 2026 skal afholdes i de to schweiziske byer Zürich og Fribourg.