Stolt Frans Nielsen: Vi har VM's bedste defensiv

- Ja, så har man også slået Canada. Nu er vi vist ved at have været hele turen rundt. Det er jo stort. Defensivt er vi det bedste hold i turneringen, og vi gør det bare svært for modstanderne, siger Frans Nielsen.

Canada stillede med solide NHL-spillere, men den danske veteran kendte modstanderne fra sine mange år i den nordamerikanske topliga og havde luret, at holdet havde svagheder.

- Vi vidste, at de ikke havde udtaget de bedste defensive forwards til VM. De har mange forwards med, der gerne vil lave mål, og vi vidste, at de nok skulle lave ged i det defensivt.