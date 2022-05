En fejlfri præstation var det ikke, men resultatet er fremragende mod en nation, der ofte har voldt store problemer. Det bringer Danmark op på ni point inden de sidste to kampe i den indledende gruppe.

Et mål i hver af de to første perioder bragte de rød-hvide på sejrskurs, og målmand Sebastian Dahm blev belønnet for en stærk præstation med et rent bur. Til sidst afgjorde danskerne det hele med en scoring i tomt mål.

At Ehlers satte Mathias Bau op i førstekæden og ommøblerede sin tredjekæde, gav ny dynamik. Men det var nu den uændrede andenkæde og en uforandret powerplay-formation, der stod for de to danske scoringer.