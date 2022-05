Leon Madsen er omvendt mere tilfreds med udfaldet.

- Jeg føler, jeg forsøgte at undgå ham (Michelsen, red.) og holde min linje, men han blev ved at læne sig ind mod mig.

- Det er tuff, men det var finalen og VM, vi kører om, og jeg er bare glad for, at jeg ikke blev udelukket. Og jeg er også glad for, at Mikkel er forholdsvis okay, siger Leon Madsen.

Leon Madsen og Mikkel Michelsen er henholdsvis nummer to og tre i VM-stillingen - begge med 30 point - efter 2 af sæsonens 12 grandprixer.

- Det er en flad fornemmelse at blive nummer fire i finalen og så endda have ondt i skroget, men samlet set er jeg stolt af mit team og mig selv, siger Michelsen.

Leon Madsen er ligeledes meget tilfreds med sin sæsonstart. Han har været plaget af influenza og forkølelse i de seneste fire uger, men han er nu i bedring, så han spår store ting for sig selv fremadrettet.