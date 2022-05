Ehlers efter dansk VM-målshow: Bedre end forventet

- Vi var bedre end forventet. Offensivt var vi superfarlige, siger Heinz Ehlers og kommer med et råd til de kommende modstandere:

- Lad være med at tage udvisninger mod os.

Blandt de store danske profiler var ikke overraskende Nikolaj Ehlers, der med sin kreativitet skabte store åbninger til Blichfelds frygtede skud.

- Han har et røvgodt skud, og det så vi her. Når han får tid til at komme på den rigtige side, så plejer pucken at sidde i kassen, siger Nikolaj Ehlers.

Hverken far eller søn Ehlers er kendte for at lade jublen ødelægge fokus på fremtidens opgaver.