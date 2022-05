Sydkorea har vundet hold-VM i badminton 2022

Sydkorea vandt i 2010, hvilket var nationens eneste triumf i turneringen før lørdagens finale.

Kina fik ellers en god start, da damesinglen Chen Yufei besejrede An Se-young i tre sæt. Kineseren, der er treer på verdensranglisten, vandt i det afgørende sæt 22-20 over verdens nummer fire.

Den sydkoreanske double med Lee So-hee og Shin Seung-chan svarede igen ved at vinde i tre sæt, før de næste to kampe endte med en sejr og et nederlag til hvert hold.

Derfor var singledysten mellem Sim Yu-jin og Wang Zhiyi afgørende. Et udmarvende første sæt blev vundet 28-26 af sydkoreanske Sim Yu-jin, der dermed bragte sig foran.