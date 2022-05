Nikolaj Ehlers ødelagde kasakhernes forsvarsmur med en dræbende tværpasning. Joachim Blichfeld stod klar med sit imponerende håndled og høvlede smukt pucken helt op i målhjørnet.

At danskerne tabte lidt af initiativet i periodens slutning var til at leve med. Fra anden periodes start væltede angrebene nemlig igen ned mod kasakhernes bur.

Frederik Storm diskede op med et solomål, der også fik de neutrale tilskuere op af sæderne.

Og da den uheldige målmand Andrei Shutov forærede Julian Jakobsen et mål i Jakobsens 200. landskamp, forsvandt kasakhernes sidste modstandskraft.

Det gjorde danskernes målhunger til gengæld ikke, og Ehlers og Blichfeld opførte en kopi af 3-0-målet til Danmarks sjette scoring. Da var der stadig en halv kamp igen.

Oliver Larsen afsluttede midterperioden ved at udnytte en helt fri skudchance, og derefter var spørgsmålet kun, om danskerne kunne overgå rekordsejren på 9-0 over Storbritannien ved VM for tre år siden.

Rekorden rykkede helt tæt på med Peter Regins mål til 8-0 efter Oliver Lauridsens sjældne solomål.

Dagens dansker var og blev dog Joachim Blichfeld. Midt i tredje periode scorede San José-spilleren sit tredje overtalsmål med endnu et lynende svirp.

Selv om publikum råbte på mål nummer ti, tog danskerne den med ro i slutfasen.

Man havde ikke indtryk af, at de ville ofre kræfter på en helhjertet rekordjagt, og det kan der være masser af fornuft i.

Men en velspillende Sebastian Dahm kunne nok godt have undværet den unødvendige reducering, der kom i næstsidste minut trods dansk overtal.

Søndag aften venter Schweiz i en langt sværere opgave.