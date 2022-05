Thorbjørn Olesen slog sig til tops inden finalerunde

Lidt over et år senere blev Olesen anholdt af britisk politi efter at have opført sig upassende på en flytur. Kort efter fik han karantæne fra både European Tour og PGA Touren.

Olesen endte med at blive tiltalt for ”sexual assault on a female”, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, ”assault by beating”, hvilket i engelsk lov dækker over et overfald af mindre karakter, samt for at være beruset om bord på et fly, hvilket kan skabe fare for sikkerheden.

Først i december sidste år faldt der afgørelse i sagen. Olesen blev i en domstol i London frikendt i alle tre forhold.

I juli 2020 fik han sin karantæne fra European Tour ophævet. Siden har hans bedste resultat været en delt ottendeplads.