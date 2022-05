Dansk golfduo byder sig til i engelsk topstrid

Fredag gik Thorbjørn Olesen og Rasmus Højgaard de 18 huller i henholdsvis to og tre slag under par. Det betyder, at de er samlet otte og syv slag under par.

- Jeg følte, at jeg spillede godt i dag. Mine puts var ikke helt så gode, som jeg gerne vil have, men jeg er stadig med i stillingen, så jeg er tilfreds, siger Højgaard i et interview på DP World Tours hjemmeside.

Han blev i 2020 nummer to i turneringen og er altså på vej mod endnu et topresultatet.

Thomas Bjørn har som den eneste dansker vundet British Masters. Det skete tilbage i 2005. Det bliver dog nok ikke til en gentagelse i år for den danske golfveteran, der er placeret på en delt 51.-plads i par efter to runder.