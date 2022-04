Kraftig blæst satte gang i dansk golfnedtur i Spanien

Det gav en ekstra lang arbejdsdag søndag, hvor den sidste del af tredje runde skulle færdiggøres før starten på fjerde runde.

Tidlig søndag morgen var der kraftig blæst i Tarragona, hvilket Rasmus Højgaard - der indtog fjerdepladsen efter anden runde - havde svært ved at tøjle.

På de sidste syv huller af tredje runde blev den unge dansker noteret for to dobbeltbogeys og to bogeys, og så var chancen for at sikre sig et topresultat forduftet.

Den 21-årige dansker, der har vundet tre gange på DP World Tour, gik heller ikke nogen særlig mindeværdig fjerde runde og endte turneringen som delt nummer 69 - hele 18 slag fra vinderen.