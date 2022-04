Dobbelt bogey koster dansker top-10-placering i Hawaii

På banens sidste ni huller begyndte tingene dog at gå skævt for den 26-årige golfspiller fra København, da hun blev noteret for en bogey på hul 12 og 14.

Trods modgangen kunne Emily Pedersen stadig øjne en plads i top-10, men det håb blev slukket af en dobbelt bogey på hul 17.

Dermed sluttede danskeren dagen i et slag over par, mens hendes samlede score for hele turneringen er et slag under par.

18.-pladsen må hun dele med syv andre spillere.

Lotte Championship, der spilles på Ko Olina Golf Club i Kapolei på øen Oahu, blev vundet af sydkoreanske Hyo Joo Kim med en samlet score på minus 11.