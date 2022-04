Dansk golfspiller nærmer sig toppen i turnering i Hawaii

Emily Pedersen indledte nattens runde stabilt med fem par på de første fem huller, inden det blev til en bogey på hul 6 og en birdie på hul 8 samt yderligere to par.

På de sidste ni huller startede den 26-årige golfspiller stærkt med to birdies på hul 10 og 11, men en bogey på hul 14, en birdie på hul 15 og endnu en bogey på hul 17 betød, at danskeren måtte nøjes med at gå i klubhuset med en score på minus en.

Emily Pedersen er efter de første tre runder samlet to slag under par. Hun har kun to slag op til en plads i top-10, men hele otte slag op til den førende sydkoreaner Hyo Joo Kim.