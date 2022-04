Brandvarm amerikaner fastholdt føring og vandt US Masters

Scheffler gik finalerunden i et slag under par og sluttede i samlet ti slag under par. Cameron Smith endte som delt treer i fem slag under par samlet.

Tiger Woods gjorde comeback i US Masters, efter at han sidste år var involveret i en bilulykke, hvor golfikonet pådrog sig alvorlige skader i sit højre ben. Woods startede turneringen godt, men gik både tredje og fjerde runde i seks slag over par.

Det førte til, at den tidligere femdobbelte vinder af US Masters sluttede som nummer 47 ud af de 52, der var med i finalerunderne.

Sidste års vinder, japanske Hideki Matsuyama, endte på en delt 14.-plads. Der var ingen danskere med i US Masters.