Dansk golfspiller er nummer 19 i verden efter ny stor uge

Det lykkedes lige nøjagtig ikke Nanna Koerstz Madsen at vinde sin anden LPGA-turnering i træk.

Til gengæld kan hun glæde sig over, at hun på den opdaterede verdensrangliste har taget endnu et stort spring.

Danskeren er nu nummer 19 i verden, hvilket er en forbedring på 13 placeringer sammenlignet med sidste uges verdensrangliste.