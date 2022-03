Ny turneringssejr glippede for Nanna Koerstz Madsen i omspil

Dermed var danskeren alene i spidsen i 17 slag under par.

Men på det 18. hul brugte hun et slag mere end par og endte samlet i 16 slag under par for de fire runder.

Det samme som Thitikul, der med en score på otte slag under par stod for søndagens bedste runde.

Nanna Koerstz Madsen lavede ud over sin bogey på sidste hul tre birdies.

På første omspilshul brugte begge spillere fire slag. Men på det andet hul brugte Nanna Koerstz Madsen seks slag, mens modstanderen fik bolden i på fem slag.

Som vinder af turneringen belønnes Thitikul med godt 1,5 millioner kroner, mens Nanna Koerstz Madsen kan trøste sig med en check på små 950.000 kroner.

Sejren er den første for den 19-årig thailænder på LPGA-touren, der anses for at være den stærkeste i verden.