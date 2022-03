Dansk golftalent slutter lige uden for top-10 i Sydafrika

Efter lørdag er han klart bedste dansker med en score på fem slag under par. Tredje runde gik forrygende for Møller, som blev noteret for hele fem birdies og blot en enkelt bogey.

Det rækker til en delt syvendeplads, og dermed kan han øjne en topplacering før finalerunden søndag.

Marcus Helligkilde, Thorbjørn Olesen, Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard er placeret længere nede, mens Mikkel Mathiesen er blevet cuttet.