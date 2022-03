New York lemper regler og åbner for udelukket NBA-stjerne

I New York har der været krav om, at man skal have modtaget mindst en vaccinedosis for at kunne deltage i indendørs sportsbegivenheder.

Som en af få spillere i NBA har Kyrie Irving fastholdt, at han ikke vil vaccineres, og det tog holdet tidligere på sæsonen konsekvensen af.

Stjernespilleren blev udelukket fra både træning og kampe.

Den sanktion blev dog ophævet, efterhånden som sæsonen skred frem, og flere spillere fra Brooklyn Nets løb ind i skader.

På grund af de skrappe restriktioner i New York har han dog endnu ikke spillet på hjemmebane, men det kommer han til nu.