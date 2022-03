I toppen af stillingen viste Ferrari, at italienerne skal tages seriøst. Charles Leclerc tog pole position, og Carlos Sainz blev treer. Verdensmesteren Max Verstappen adskilte de to Ferrari-biler og sluttede som nummer to.

Mercedes-holdet er til gengæld ikke, hvor det håber på at være. Lewis Hamilton og George Russell endte som nummer fem og ni.

Kevin Magnussen lagde stærkt ud og gik sikkert videre fra første kvalifikationsrunde, Q1, med femtebedste tid.

I Q2 havde Magnussen heller ikke problemer med at gå videre. Danskeren lå længe med fjerdebedste tid, inden han efter konkurrenternes sidste forsøg røg ned som nummer syv.