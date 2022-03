Det dramatiske løb i Abu Dhabi endte med, at Max Verstappen overhalede Lewis Hamilton på sidste omgang og snuppede VM-titlen for næsen af den syvdobbelte verdensmester.

En safety car på de sidste omgange blev meget afgørende.

Fem biler lå mellem Hamilton og Verstappen, og inden løbet blev givet frit med én omgang tilbage, havde de fem biler, som var en omgang bagud, fået lov at overhale Hamilton.

Det betød, at Max Verstappen var helt oppe i nakken af Hamilton med et sæt nye dæk på bilen, og det blev afgørende for, hvor verdensmesterskabet endte.