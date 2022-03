Axelsen udraderede indoneser og er semifinaleklar

Pausen hjalp ikke rigtigt for Ginting, som intet kunne stille op. Axelsen styrede begivenhederne fuldstændigt og endte med at booke semifinalepladsen på blot 34 minutter.

Her skal den danske verdensetter enten møde Chou Tien Chen fra Taiwan eller Jonatan Christie, der ligesom Anthony Ginting er fra Indonesien.

Axelsen jagter sin anden All England-titel i karrieren efter også at have vundet den prestigefyldte turnering i 2020. Han har været i finalen hvert år siden 2019, men altså tabt to ud af tre indtil videre.