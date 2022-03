Dansk golfspiller stryger mod toppen i Sydafrika

Den sidder sydafrikanske Shaun Norris på i samlet 18 slag under par. Mellem ham og Joachim B. Hansen ligger desuden to andre sydafrikanere.

Niklas Nørgaard Møller fortsatte også de gode takter, der torsdag gav ham en delt tiendeplads efter første runde. Møller er nu på en delt syvendeplads i samlet 11 slag under par efter at have gået anden runde i fem slag under par.

Joachim B. Hansen spillede nærmest fejlfrit fredag og kunne gå i klubhuset uden at have brugt for mange slag på nogen af de 18 huller. Det blev således til otte birdies, mens de ti andre huller blev klaret i par.