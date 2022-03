Haas-chef: Kevin Magnussen var et logisk valg

- Jeg er meget glad for at kunne byde velkommen tilbage til Kevin Magnussen. Når man leder efter en kører, der kan bringe værdi til holdet, og som har erfaring i Formel 1, var det en simpel beslutning for os at vælge Kevin.

- Han var også ledig på markedet, og det betyder, at vi kan tage ham direkte ind i vores sæsonforberedelser og teste ham sammen med Mick Schumacher og Pietro Fittipaldi, siger teamchefen.

Allerede torsdag kan Magnussen sætte sig i Haas-raceren i Bahrain.

Her får reserven Fittipaldi mulighed for at køre i raceren første halvdel af dagen.