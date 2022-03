Russiske myndigheder har tilbageholdt amerikansk OL-vinder

Også Griners klubhold i USA, Phoenix Mercury, har reageret og lægger sig på linje med forbundet.

The New York Times skriver, at de russiske myndigheder har offentliggjort en video af en rejsende, der tilsyneladende er Griner.

På videoen går vedkommende gennem sikkerhedskontrollen, og en person fjerner en pakke fra vedkommendes bagage.

Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA.

Ved siden af har hun i perioder også repræsenteret Zhejiang Golden Bulls i Kina og UMMC Ekaterinburg i Rusland.