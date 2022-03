Formel 1 dropper løb i Rusland fremover

Der kommer ikke til at blive kørt Formel 1-løb i Rusland i fremtiden.

Det meddeler organisationen bag Formel 1 ifølge flere internationale medier, blandt andet Reuters og Autosport.

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine har Formel 1 revet sin kontrakt med Rusland og racerløbets promotor over. Den nu iturevne kontrakt garanterede Rusland værtskabet for et grandprix årligt frem til 2025.