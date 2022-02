DIF: EU må gerne bruge idrætten til at straffe Rusland

EU og det internationale samfund må gerne bruge idrætten til at markere sig over for Rusland.

Rusland er de kommende måneder vært for en række sportsbegivenheder. Finalen i fodboldens Champions League foregår i Sankt Petersborg, og sortehavsbyen Sotji lægger asfalt til et grandprix i Formel 1.

- Vi har altid sagt, at idrætten ikke skal bruges som et politisk værktøj eller skal gå enegang, hvis andre sanktioner ikke bliver bragt i spil.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fredag hasteindkaldt til et møde i eksekutivkomitéen for at drøfte situationen. Her melder flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, at Uefa vil fjerne CL-finalen fra Rusland.