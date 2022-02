Nigeriansk OL-sprinter får 10 års dopingkarantæne

Den nigerianske sprinter Blessing Okagbare er blevet idømt 10 års karantæne for brug af doping.

Det meddeler Atletikkens Integritetsenhed (AIU) fredag.

Hun har fået fem år for den positive dopingprøve og fem år mere for ikke at samarbejde med antidopingmyndighederne om sagen.

33-årig Okagbare blev ved sommerens OL i Tokyo suspenderet og smidt ud, efter det kom frem, at hun 19. juli havde afleveret en positiv dopingprøve. Prøven viste, at hun havde benyttet sig af væksthormoner.