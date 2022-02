Curlingkvinder smed føring og tabte til Sydkorea

Men da kampen skulle afgøres, var danskerne upræcise, og så kunne Sydkorea snuppe to point i tiende og sidste ende - og dermed sejren.

Danskerne tabte 7-8 efter længe at have været i en gunstig position i en kamp, hvor sydkoreanerne lavede en del fejl og ikke spillede specielt godt.

Igen, igen var det lige ved og næsten for de danske curlingkvinder, da de onsdag eftermiddag dansk tid mødte Sydkorea i OL-turneringen.

Danskerne sikrede sig ellers en solid føring i femte ende, da en sydkoreansk smutter blev straffet hårdt af Madeleine Dupont, som sørgede for tre danske point i enden og en føring på 5-3 i kampen.

I den efterfølgende ende kom modsvaret så, da Dupont havde en mindre heldig sten, så sydkoreanerne ubesværet kunne tage to point og udligne.

Derefter skiftedes holdene til at nappe et enkelt point, hvorfor danskerne førte 7-6 før tiende og sidste ende.

Her var præcisionen ikke helt i top på de afgørende danske sten, og så kunne sydkoreanerne sikre sig to point, hvilket var nok til at sikre sejren i kampen.