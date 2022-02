Medie: Spor af tre stoffer fra hjertemedicin i Valievas prøve

Det er tidligere kommet frem, at hun er blevet testet positiv for trimetazidin, men ifølge avisen var der også spor af hypoxen og L-carnitin.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times blev der fundet spor af tre forskellige stoffer, som bliver brugt til at behandle personer med hjerteproblemer.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) gav hende lov til at fortsætte, mens sagen bliver behandlet, og det vides endnu ikke, om guldet kommer til at stå ved magt.

Hun afgav 25. december sidste år en dopingprøve med spor af trimetazidin, men svaret kom først, dagen efter at russeren havde været med til at vinde guld i holdkonkurrencen ved vinter-OL i Beijing.

De to sidstnævnte er dog ikke på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) liste over forbudte stoffer.

Det var angiveligt i et dokument med tilknytning til CAS’ afgørelse, at de to øvrige stoffer også blev nævnt.

Ifølge formanden for Den Internationale Olympiske Komités (IOC) disciplinærinstans, Denis Oswald, har Valieva forklaret, at hun blev testet positiv efter at have fået sin bedstefars hjertemedicin ind i kroppen på uheldig vis.

Valievas bedstefar har ligeledes bekræftet, at han bruger trimetazidin mod hjerteproblemer.